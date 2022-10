Um autocarro incendiou-se, esta manhã, na saída da A28 para Gondarém, em Argela, Caminha. O alerta foi dado às 8h42 e os Bombeiros de Vila Nova de Cerveira foram accionados para o local.A situação foi rapidamente resolvida pelos operacionais no local.O condutor e passageiros que seguiam no veículo escaparam ilesos às chamas.A GNR esteve no local e tomou conta da ocorrência.