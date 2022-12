Um autocarro incendiou-se na manhã desta quinta-feira no Avenida 24 de Julho, Porto, após o tubo de escape avariar. O veículo pesado de passageiros ficou completamente destruido.O alerta foi dado cera das 8h50 e não foram registados feridos.Neste momento, a via está cortada. Estiveram no local, os Bombeiros Sapadores do Porto e a GNR.