Um autocarro incendiou-se esta terça-feira à noite na Ponte Vasco da Gama, sentido Alcochete-Lisboa, obrigando ao corte de trânsito neste sentido.Ao que o CM apurou, apesar do aparato gerado, uma vez que a viatura de passageiros consumida pelas chamas, não há registo de feridos.Os bombeiros e a PSP estiveram no local, num total de 15 operacionais apoiados por seis viaturas.O alerta foi dado pouco antes das 00h00. As causas do fogo ainda estão por apurar.