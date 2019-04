Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Autocarro sem rumo destrói tudo

Abalroou viaturas, destruiu montra de talho e ecopontos em Viseu.

Por Tiago Virgílio Pereira | 08:43

Vítor Figueiredo, 42 anos, começou o dia a discutir com um colega, também motorista de autocarros, na central de camionagem, em Viseu. A discussão subiu de tom e os dois envolveram-se numa cena de pancadaria.



Pouco depois, Vítor entrou ao serviço num autocarro da Mobilidade Urbana de Viseu (MUV) para iniciar o percurso que tinha como destino Rio de Loba.



Conduziu cerca de 150 metros até que o veículo se despistou, abalroou várias viaturas que estavam estacionadas e acabou por colidir contra a montra de um talho, na Av. Dr. José de Almeida, uma das mais movimentadas da cidade. Foram ainda destruídos 2 ecopontos.



O alerta surgiu pelas 09h40. Para além do motorista, que terá sofrido uma doença súbita, uma mulher de 41 anos e um homem de 55 sofreram ferimentos e foram transportados ao Hospital de Viseu.



A PSP de Viseu tomou conta da ocorrência e está a investigar. À hora do acidente uma comitiva da autarquia inaugurava novas linhas do sistema MUV que pretendem "revolucionar os transportes na cidade", conforme explicou o edil Almeida Henriques.



Porém, o dia de estreia ficou ainda marcado por atrasos e muitas críticas dos utilizadores. "Isto assim não pode ser, está uma confusão.



Os autocarros não aparecem e com isto já perdi meio dia de trabalho. Vou pedir o dinheiro à câmara", lamentava Celina Ferreira, de 60 anos. "É natural que nos primeiros tempos surjam imprevistos mas tudo será otimizado", assegurou Almeida Henriques.