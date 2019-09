Autocarro sem travões abalroa prédio e nove carros em Setúbal

Um autocarro da empresa Transportes Sul do Tejo (TST), aparentemente com falha de travões, andou sozinho durante cerca de um quilómetro numa rua de Setúbal, abalroando nove automóveis estacionados. O pesado viria a embater contra a fachada de um prédio. Só por milagre ninguém foi atingido ou ficou ferido.A viatura, com matrícula de 2002 mas com mais de duas décadas de circulação, fazia a ligação entre a zona do Viso e do Hospital de São Bernardo, em Setúbal. Pelas 07h30 desta quarta-feira, o pesado de passageiros avariou-se.Segundo admite a empresa TST, o motorista imobilizou a viatura de portas fechadas e com a sinalização de avaria. Duas horas depois, o autocarro começou a deslizar do local de onde estava estacionado e desceu a avenida de São Francisco Xavier, na zona do Viso.Aurélio Dias, dono de uma das nove viaturas abalroados pelo pesado, descreveu que "muitas pessoas tiveram de se afastar para não serem colhidas". Só o embate numa árvore fez o autocarro perder velocidade, chocando contra a fachada de um prédio.Após se ter constatado a ausência de feridos, foi feito o levantamento dos estragos. Tanto os TST como a PSP já abriram inquéritos. Os bombeiros foram ao local.