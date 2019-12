Autoescada dos bombeiros resgata operário ferido

Um operário que ao início da tarde desta sexta-feira caiu do andaime de um edifício em obras, na rua Capelo, no Chiado, Lisboa, está a ser estabilizado no local e será retirado através de autoescada do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.

A vítima, que estaria a colocar chapas, sofreu ferimentos graves na queda, às 13h40, do terceiro para o segundo piso de andaimes. Ficou imobilizado e o INEM pediu aos Sapadores um resgate em altura, por forma a retirar a vítima do local com o mínimo movimento possível, para não agravar os ferimentos.

Estão no local os Sapadores, com 3 viatruras e 9 operacionais, o INEM e a PSP.