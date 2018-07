Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Autoestradas lesam Estado em oito milhões

Engenheiro responde por 240 crimes de burla e corrupção.

08:14

Cinco entidades coletivas e sete cidadãos, entre os quais um engenheiro da Brisa, sacaram oito milhões de euros com um esquema de burla com a expropriação de terrenos para construção, alargamento e exploração das autoestradas 43, 41 e 32, no Norte do País. Foram acusados, no dia 12, pelo Ministério Público. Só o funcionário da Brisa responde por 120 crimes de burla e outros tantos de corrupção passiva.



De acordo com a acusação, divulgada ontem pela Procuradoria-Geral Distrital do Porto, o engenheiro liderava os processos de expropriação. Os outros arguidos adquiriam os terrenos aos proprietários, sabendo que seriam sobrevalorizados.



Só num dos casos, um terreno tinha o valor de 3240 euros e a Brisa pagou 87 615 euros, correspondente a um prejuízo de 84 375 euros para o erário público. Mas este é apenas um de largas dezenas de terrenos expropriados.



Dos cidadãos acusados, além do funcionário da Brisa, um responde por 76 crimes de burla e outros tantos de corrupção ativa, e aos restantes cinco arguidos é imputada a prática de 44 crimes de burla e 44 de corrupção ativa.