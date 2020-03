Autoeuropa suspende turnos devido a pandemia

Devido à propagação do novo coronavírus no país, a Volkswagen Autoeuropa tem estado a ser pressionada pelos trabalhadores e sindicatos a fechar porta.Devido ao estado de alerta a propósito do novo coronavírus, a Volkswagen Autoeuropa decidiu cancelar ontem o turno da noite e o da manhã desta segunda-feira. A fábrica de Palmela tem pelo menos sete trabalhadores em quarentena, por precaução. São funcionários que estiveram fora do país em lazer ou trabalho, apesar de a infeção por Covid-19 não estar confirmada em nenhuma dos casos.O CM sabe que a administração da empresa de Palmela esteve ontem reunida com a casa mãe, na Alemanha, para decidir o rumo da fábrica nos próximos dias. Uma das medidas determinadas foi o cancelamento daqueles dois turnos.No interior da fábrica, com mais de quatro mil trabalhadores, a administração implantou há três semanas medidas reforçadas de higiene nas linhas, balneários e refeitórios mas nem isso parece acalmar os funcionários que já criaram uma petição pública para pedir o encerramento da fábrica. Em menos de 24 horas o documento já tinha mais de 5.500 subscrições.Antes da decisão de suspender os dois turnos na laboração da fábrica, a administração tinha prevista a entrada de novos 400 trabalhadores para suprir a falta dos funcionários que estão em casa em isolamento social com os filhos, devido à entrada em vigor do encerramento obrigatórios das creches, infantários e escolas até 13 de abril mas sabe o CM que a gigante alemã recuou ontem no plano, já que decidiu cancelar dois turnos.O CM sabe ainda que a administração da gigante alemã, em Palmela, vai voltar hoje a reunir e que está em constante avaliação das medidas a tomar devido à propagação do novo coronavírus, em Portugal.