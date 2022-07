Automóvel encontrado na Quarteira dá esperança a mãe de mulher desaparecida

“Terem encontrado o automóvel dá-nos esperança que também ela seja encontrada. Só a quero abraçar.” Foi desta maneira que a mãe de Sandra Andrade, a condutora de TVDE de Quarteira que está desaparecida há uma semana, reagiu às autoridades terem encontrado o carro da filha, em Olhão.O Opel Astra que conduzia foi encontrado esta quinta-feira num bairro da cidade de Olhão, a cerca de 30 quilómetros de distância do local onde reside, em Quarteira., dentro da viatura estava um telemóvel que não se sabe se é aquele que Sandra Andrade utilizava. O veículo foi retirado do local pela GNR por um reboque e transportado para as instalações da Polícia Judiciária, que lidera agora a investigação.