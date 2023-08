Autópsia a homem que morreu após discussão em Quarteira descarta hipótese de homicídio

A autópsia ao corpo de Amândio Júnior, o homem de 44 anos que morreu após uma discussão de trânsito, em Quarteira, revelou que a causa da morte não se deveu às agressões sofridas.

"Do exame efetuado ao local, da recolha de vários testemunhos e da informação médico-legal preliminar, foram, por ora, recolhidos indícios que afastam a suspeita que a morte tem sido provocada pela intervenção de terceiros", diz o comunicado da PJ.

As autoridades garantem prosseguir com as investigações para o "esclarecimento dos factos em inquérito que é dirigido pelo Departamento de Investigação e Acão Penal de Loulé".