Autópsia ao corpo de João Rendeiro confirma suicídio

A autópsia ao corpo de João Rendeiro, realizada no Instituto Nacional de Medicina Legal, em Lisboa, confirma a tese de suicídio, não havendo indícios que apontem para intervenção de terceiros na morte do ex-banqueiro, segundo apurou a CMTV.A perícia médico legal foi pedida pela família do ex-líder do BPP, que suspeitava de crime na morte do ex-banqueiro na África do Sul. Esta foi a segunda vez que o corpo de rendeiro foi autopsiado. A primeira foi em Durban, na África do Sul, quatro dias após o ex-banqueiro ter sido encontrado morto na cela.