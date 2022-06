Não há indícios de crime na morte de João Rendeiro. Este é o resultado da autópsia realizada sábado ao corpo do ex-banqueiro, no Instituto Nacional de Emergência Médica e Ciências Forenses. A perícia médico-legal, feita a pedido da família, indicia que não há intervenção de terceiros, confirmando a tese de que João Rendeiro, de 69 anos, se suicidou na cadeia de alta segurança de Westville, na África do Sul, em maio deste ano.









