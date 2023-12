Autópsia não revela o que provocou falência cardíaca de criança de sete anos internada com intoxicação

A criança perdeu a vida, a 11 de dezembro, devido a uma miocardite, mas ainda é desconhecido se esta se deveu a uma intoxicação por uma bateria.Inicialmente, aquando do início da investigação para apurar as causas da intoxicação, foi levada para análise carne que a família consumiu numa refeição.A hipótese da intoxicação ter sido provocada pela ingestão de carne foi, entretanto, descartada depois desta ser sujeita às análises e nada ter sido detetado.A mãe do rapaz morreu, esta segunda-feira, duas semanas depois do internamento no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.De acordo com fonte hospitalar, a mulher, de 48 anos, estava internadaem estado crítico, com "prognóstico clínico muito reservado".A Polícia Judiciária está envolvida no processo para perceber se poderá estar em causa um quadro negligente, externo à família, que possa explicar as mortes.