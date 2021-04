A autópsia ao cadáver de Maria Helena Ribeiro, de 97 anos, encontrado despido da cintura para baixo e com sinais aparentes de violência na casa onde a idosa vivia, no Dafundo, concelho de Oeiras, vai servir para apurar as reais causas da morte. Além da possibilidade de comprovar que a mulher morreu após ser alvo de agressões, o exame médico-legal pode ainda atestar se foi ou não também vítima de um crime sexual. ...