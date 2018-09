Autópsia revela morte natural na Festa do 'Avante'

Voluntário do evento morreu no recinto da festa comunista na Amora, Seixal.

Por Miguel Curado | 11:22

A autópsia ao voluntário da Festa do Avante que, ao princípio da noite de domingo, morreu no recinto da festa comunista na Amora, Seixal, revelou que o óbito teve causas naturais.

Ao que o CM apurou, o exame médico-legal excluiu, assim, qualquer intervenção de terceiros no óbito.

Recorde-se que o homem de 49 anos começou a sentir-se mal cerca das seis da tarde de domingo, o que levou a organização da Festa do Avante a requerer a intervenção dos bombeiros do Sul e Sueste, Barreiro, e do Seixal.

O agravamento do estado de saúde obrigou a que fosse chamado o INEM que acabou por atestar o óbito do voluntário.

A PSP foi chamada, e por ter recolhido relatos que antes de falecer o homem tinha discutido com várias pessoas no recinto da Festa do Avante, nomeadamente com um bombeiro, tendo por isso sido removido para uma zona lateral pelos seguranças do evento comunista, acionou a Polícia Judiciária de Setúbal.