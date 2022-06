Autópsia revela que idosa encontrada nua na cama em Barcelos morreu após uma queda

Os resultados preliminares da autópsia ao corpo de Lucinda Ribeiro, de 89 anos, revelaram que não existem sinais de crime. Tudo indica que terá sido uma queda que levou à morte da idosa.



A mulher foi encontrada morta e nua no sábado à noite na casa onde vivia com um dos oito filhos, na Rua Central, nas Carvalhas, em Barcelos, com um hematoma na cabeça. O alerta foi dado pelo próprio filho. “Eu estava na cozinha, ouvi um barulho. Fui ao quarto e não a vi na cama. Pensei que tivesse fugido, porque tem Alzheimer e, às vezes, foge. Depois olhei para o chão e vi-a deitada. Ainda a tentei acordar, mas já não dava qualquer sinal”, explicou Fernando Almeida.