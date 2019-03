Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Autor de facada fatal em Portimão já está identificado

Brálio Tomé foi esfaqueado no pescoço após negar dar um cigarro, e morreu no hospital.

Por Rui Pando Gomes e Ana Palma | 06:00

O homem de 32 anos que foi esfaqueado no pescoço, na Praia da Rocha, em Portimão, após ter recusado dar um cigarro, morreu no hospital devido aos graves ferimentos sofridos.



O autor da facada fatal já terá sido identificado pela Polícia Judiciária (PJ), que montou uma operação de caça ao homem.



Brálio Tomé foi esfaqueado no pescoço na madrugada de sábado, na rua António Feu, junto ao Edifício Mira Sol, depois de negar um cigarro a outro homem.



Segundo o CM apurou, o agressor vestia um fato de treino preto e colocou-se imediatamente em fuga, deixando a vítima a esvair-se em sangue no chão.



O ofendido, que sofreu ferimentos muito graves, foi assistido no local por uma equipa do INEM e transportado para o hospital de Portimão, onde deu entrada pelas 05h00.



As lesões sofridas no pescoço provocaram uma grande hemorragia. A vítima morreu na Unidade de Cuidados Intensivos do hospital.



A Policia Judiciária (PJ) foi acionada e está agora a investiga um crime de homicídio, em colaboração com a PSP de Portimão.



Ao que o CM apurou, o suspeito já estará identificado, e os investigadores têm uma operação montada para tentar capturar o suspeito em fuga.



