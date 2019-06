Autor do atropelamento que matou irmã de Djaló desculpa acidente com areia na via

Abel Fragoso, acusado da morte de Açucena Tchuda, irmã do futebolista Yannick Djaló, mudou esta segunda-feira em tribunal a versão apresentada no primeiro interrogatório judicial, dizendo que só atropelou o grupo da jovem, de 17 anos, porque havia areia na via.



Por tratar-se, segundo a defesa, de um atropelamento acidental, o advogado Pedro Madureira, no debate instrutório, pediu ao juiz que desagrava-se o crime homicídio qualificado para homicídio negligente.





O Ministério Público não ficou convencido e pediu ao juiz despacho que mantivesse a acusação de homicídio qualificado, que vai até aos 25 anos de prisão.Yannick Djaló esteve presente na fase de instrução. Pede uma indemnização de 177 mil euros, pela morte da irmã.O caso aconteceu a 15 de setembro de 2018. Açucena não resistiu ao atropelamento.