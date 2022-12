Autores da morte de 'Hell Angel' em prisão preventiva

Os quatro homens e uma mulher que foram detidos pela Polícia Judiciária pelo homicídio de Rui Silva, elemento do grupo motard 'Hell Angels' , em São Brás de Alportel, foram todos colocados em prisão preventiva.



Os suspeitos têm idades compreendidas entre os 35 e os 48 anos e foram detido em cumprimento de mandados de detenção emitidos pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Faro, por fortes indícios da prática do crime de homicídio qualificado, ocorrido na noite de 2 de dezembro, na Fonte Férrea, no concelho de São Brás de Alportel, onde a vítima terá sido levada, sob coação, pelos suspeitos.

Os suspeitos foram detidos no âmbito da operação 'Palangre' , desenvolvida pela Diretoria do Sul da PJ, em colaboração com a GNR e PSP.



A vítima, natural de Faro, tinha 35 anos de idade e foi atingido mortalmente pelos suspeitos, que têm antecedentes criminais especialmente violentos.





Segundo a PJ, o crime "terá sido motivado por disputas relacionadas com o tráfico e consumo de estupefacientes" , que acabou por ser consumado "com recurso a arma de fogo".Rui Silva era um dos 89 arguidos do caso dos Hells Angels, que se encontra em fase de julgamento.