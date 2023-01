Autoridade Marítima Nacional e Marinha ministram novo curso para agentes da Agência Frontex

A Autoridade Marítima Nacional e a Marinha vão, a partir de 20 de fevereiro, ministrar um novo (o segundo) curso de formação de agentes do corpo permanente da agência europeia de fronteiras Frontex. É a vitória de uma candidatura lançada em novembro do ano passado.O curso deverá decorrer até ao final de novembro, esperando-se que seja frequentado por meia centena de alunos.A Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira - FRONTEX, foi criada em 2004 para ajudar os Estados-Membros da UE e os países associados de Schengen a proteger as fronteiras externas do espaço de livre circulação da EU.