Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária confirma problemas pontuais nos novos radares e arquiva multas

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) confirma "problemas pontuais" nos novos radares com origem numa falha técnica e anunciou que os autos de contraordenação resultantes desses casos estão em processo de arquivamento.

Num comunicado divulgado no seu 'site', a ANSR refere que foi feita uma revisão a todos os radares instalados em condições semelhantes aos novos, para "garantir a máxima segurança e estabilidade do sistema".

Nestas situações, não foram detetados problemas adicionais, pelo que "os radares estão a funcionar no cumprimento estrito de todos os regulamentos legais", acrescenta.

O organismo recorda que todo o processo de certificação e aprovação dos radares utilizados em Portugal está sujeito aos requisitos legalmente estabelecidos, nomeadamente a sua verificação periódica pelo Instituto Português da Qualidade.

Informa igualmente que no primeiro mês de funcionamento dos novos radares e nos locais onde foram instalados se registou "uma expressiva diminuição da sinistralidade" com zero mortes e zero feridos graves e uma redução de 80% no número de veículos em excesso de velocidade.

Estes radares, da marca PolCam e modelo SmartEye ST-1, "seguiram escrupulosamente" todo o procedimento legal e já são usados em mais de 10 outros países, desde os Estados Unidos à Europa, acrescenta.

As suspeitas de problemas com alguns dos novos radares surgiram quando, no início deste mês vários condutores se queixarem de falhas nalguns equipamentos, sobretudo na região centro do país. Num dos exemplos, um camião foi detetado a quase 200 quilómetros por hora e acabou por ser multado.