Autoridade Tributária apreende cerca de 15 quilos de cocaína vinda do Brasil no aeroporto do Porto

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) apreendeu no aeroporto do Porto cerca de 15 quilos de cocaína numa bagagem proveniente de um voo vindo do Brasil, de acordo com um comunicado consultado hoje pela Lusa.

Segundo o comunicado, a AT, "através do Serviço de Controlo de Passageiros e Bagagem da Alfândega do Aeroporto do Porto, realizou uma apreensão de cocaína com o peso bruto de 14,850 gramas, transportados na bagagem de um passageiro proveniente do Brasil".

"A deteção dos estupefacientes foi levada a cabo pelos funcionários aduaneiros, através de técnicas de inspeção e controlo desenvolvidas pela AT", refere a autoridade no comunicado.

O passageiro que transportava a bagagem foi detido e a cocaína apreendida pela AT "foi entregue à Polícia Judiciária na sua qualidade de órgão de polícia competente para a investigação criminal do tráfico de estupefacientes".