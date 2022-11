Autoridade tributária apreende mais de 10 milhões de cigarros num contentor em Leiria

Mais de dez milhões de cigarros num contentor marítimo parqueado junto à via pública na região de Leiria foram apreendidos pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), informa a AT no Portal das Finanças.

A mercadoria, segundo a AT, iria provocar uma evasão de cerca de 1,87 milhões de euros de tributos, com prejuízo de igual montante para os cofres da União Europeia e do Estado português.

Foi numa operação de controlo da Divisão Operacional do Sul da Direção de Serviços Antifraude Aduaneira e do Destacamento de Ação Fiscal de Lisboa da UAF/GNR que verificaram que o contentor continha no seu interior 10.500.000 cigarros acondicionados em caixas, prontos para serem comercializados.

"A fim de salvaguardar os interesses financeiros e a preservação da saúde pública dos 27 Estados da União, os cigarros foram apreendidos, tendo-se assim evitado que entrassem na cadeia de consumo", adianta no comunicado.