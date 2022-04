Inspetores da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) efetuaram três apreensões de ‘khat’ (droga natural e alucinogénia, que pode ser mascada ou tomada em chá) no Aeroporto de Lisboa, perfazendo um total de 429 quilos.A droga, que foi entregue à Polícia Judiciária para prosseguimento das investigações, vinha separada em três remessas. Segundo adiantou a AT, o produto estupefaciente tem origem em Telavive, Israel, e seguia num avião de carga que fez escala em Lisboa com destino a Luanda, Angola.