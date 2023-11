As autoridades acreditam que Mónica Silva, a grávida de sete meses que desapareceu na Murtosa há quase um mês, terá sido morta na própria noite do desaparecimento. A mulher de 33 anos disse aos filhos que ia ao café. Saiu com as ecografias da gravidez e nunca mais voltou. O telemóvel de Mónica foi desligado no dia do desaparecimento.A PJ está a investigar o caso e pediu dados telefónicos e das portagens aos principais suspeitos.