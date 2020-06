O principal suspeito do rapto de Madeleine McCann, Christian Brueckner, mudou-se da Alemanha para a Praia da Luz em 1995, aos 18 anos. Na altura, o suspeito tinha sido já condenado por crimes sexuais contra crianças.

A carrinha do alemão suspeito de raptar Maddie encontrava-se numa sucata na zona de Silves, a cerca de 60 quilómetros da praia da Luz, no Algarve.O veículo esteve no local durante 3/4 anos e acabou por ser vendida em 2015.As autoridades alemãs, em conjunto com a Polícia Judiciária, deslocaram-se ao local há cerca de um ano e apreenderam a carrinha e transportaram-na para a Alemanha para ser alvo de perícias.Sabe-se agora que o homem de 43 anos deslocava-se frequentemente até à sucata para deixar o veículo.