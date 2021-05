Os cinco detidos numa operação que desmantelou três redes internacionais de captura ilegal de amêijoa no rio Tejo, no Barreiro e Almada, são portugueses e alguns com papel de cabecilhas, adiantou à Lusa fonte da Autoridade Marítima.









O trabalho da Unidade Central de Investigação Criminal da Polícia Marítima iniciou-se há dois anos. Foram apreendidas 16 viaturas, duas embarcações, 40 mil euros e mais de duas toneladas de amêijoa.

Também segunda-feira, uma operação da GNR desmantelou uma rede e apreendeu de 1,5 toneladas de bivalves. Foram detidas oito pessoas.