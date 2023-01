Autoridades da Madeira lamentam morte de militar madeirense em Santarém

As autoridades da Madeira lamentaram esta segunda-feira a morte de um militar madeirense, no domingo, no Campo Militar de Santa Margarida, no distrito de Santarém, e apresentaram condolências à família.

Numa nota enviada às redações, o representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Barreto, manifestou o seu "profundo pesar pelo falecimento, ao serviço da pátria, do militar madeirense, em consequência de um lamentável acidente ocorrido no Campo Militar de Santa Margarida, e apresenta à sua família as suas sentidas condolências".

Também o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e o presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz (concelho de onde o militar era natural) expressaram pesar pela morte do madeirense e endereçaram condolências à família.

O militar morreu no domingo à noite no Campo Militar de Santa Margarida, no concelho de Constância, em circunstâncias "ainda por apurar", confirmou nesse dia fonte oficial do Exército à agência Lusa.