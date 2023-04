Encontrada com vida idosa de 82 anos que estava desaparecida em Vila de Rei

A idosa, de 82 anos, que estava desaparecida em Vila de Rei, foi encontrada com vida esta terça-feira.A mulher, que sofre de Alzheimer, encontra-se bem de saúde apesar de apresentar alguns sinais de desidratação. Vai ser transportada ao hospital após ser prestado socorro no local.Ao que oapurou, a idosa terá sofrido uma queda depois de se desorientar.A mulher estava a ser procurada no terreno pelos Bombeiros de Vila de Rei e pela GNR. Foram também acionadas equipas especiais de buscas, nomeadamente equipas cinotécnicas e operadores de drone que se encontravam a varrer a região.Na operações estiveram envolvidos 37 operacionais. Os populares também ajudaram nas buscas.O alerta do desaparecimento da idosa chegou às autoridades cerca das 17h30 desta segunda-feira.