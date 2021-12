As autoridades encerraram esta quinta-feira à noite um bar no Bairro Alto, em Lisboa, devido ao incumprimento das medidas impostas pelo Governo para travar a propagação da Covid-19.



O estabelecimento em causa, que só tinha licença para funcionar como pastelaria, não tinha condições para servir refeições nem para confecionar as mesmas.





Recorde-se que os bares e discotecas estão encerrados desde o passado dia 25 de dezembro no âmbito das medidas de contenção.