Autoridades encontraram com vida idosa que estava desaparecida em Santiago do Cacém

Foi encontrada com "vida e consciente" a idosa que estava desaparecida desde ontem, em Santiago do Cacém.

De acordo com o Serviço Municipal de Proteção Civil de Santiago do Cacém, a idosa de 94 anos, "foi encontrada cerca das 12 horas, caída numa zona de silvas, estava molhada, mas consciente".

A mulher que estava desaparecida desde ontem, foi encontrada pelos bombeiros a cerca de um quilómetro do local onde tinha sido vista pela última vez.

A idosa estava consciente, falou com as autoridades, mas por precaução foi transportada para o Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

Recorde-se que o alerta para o seu desaparecimento foi comunicado pela família às autoridades às 09h30 de quinta-feira de ontem, quinta-feira.

As operações de busca foram realizadas desde ontem pela GNR, Bombeiros de Santiago do Cacém e Serviço Municipal de Proteção Civil de Santiago do Cacém.