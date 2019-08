Autoridades estudam utilizar drones para fiscalizar estradas

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) está a estudar a utilização de drones e helicópteros para fiscalizar as estradas, avança o jornal i na edição desta terça-feira, 27 de agosto. O regulador já está mesmo a contactar outras entidades europeias sobre este tema, numa altura em que, em Espanha, este método já é utilizado.A informação é avançada depois de, no início do ano passado, o secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves, ter admitido que o Governo pondera vir a utilizar helicópteros da Proteção Civil ou drones para fazer o controlo de velocidade nas estradas. "É uma das soluções seguidas em Espanha e França e há a possibilidade de também cá termos esse modelo", dizia então, citado pela Lusa.Agora, é a própria ANSR quem admite esta hipótese. "A vigilância com a utilização de meios aéreos, sejam eles tripulados ou não, é uma realidade que a ANSR tem acompanhado na vizinha Espanha, tal como tem acompanhado as evoluções no uso de novas metodologias e tecnologias dedicadas à fiscalização de trânsito, que são utilizadas, ou se encontram em estudo, em diferentes países europeus", disse fonte oficial deste organismo ao jornal i.A ANSR confirma, ainda, que está em "estreita colaboração com as suas congéneres europeias, em particular com a Dirección General de Tráfico de Espanha".Já a PSP afirma que, para já, não existe qualquer enquadramento legal para que possa utilizar estes métodos e, portanto, remete para a ANSR. "Cabe à ANSR aprovar, para uso na fiscalização rodoviária, os aparelhos ou instrumentos que registem os elementos de prova", acrescenta a PSP.