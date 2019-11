Autoridades fazem buscas para encontrar homem de 72 anos desaparecido em Penela

elicóptero

As autoridades festão a fazer esta quinta-feira buscas para encontrar um homem de 72 anos desaparecido em Penela, Coimbra.O homem terá ido apanhar cogumelos na quarta-feira e no fim do dia ligou à mulher para dizer que tinha ficado com o carro atolado. No entanto, ficou sem bateria e nunca mais deu sinal de vida.O carro do homem, que também estava desaparecido, foi encontrado pelas autoridades esta quinta-feira.No local estão os bombeiros, a GNR, um he também membros da população para tentar detetar sinais do homem desaparecido.Em atualização