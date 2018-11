Autoridades fazem buscas para encontrar vítimas de Borba

Dois mortos e três "vítimas submersas" após estrada ter abatido em Borba.

Por Miguel Curado | 09:25

Esta terça-feira foram iniciadas as buscas das três vítima ainda submersas. No local estão mergulhadores de um corpo de bombeiros da zona, em princípio será Borba.



Os mergulhadores do Grupo de Intervenção, protecção e Socorro (GIPS) da GNR estão de prevenção, mas ainda não foram chamados ao local.

Estão também militares do GIPS no local a trabalhar com os bombeiros e militares do Exército, da especialidade de Engenharia, para avaliar a segurança do local onde ocorreu a derrocada, para prevenir novos abatimentos de piso.

O GIPS tem ainda de prevenção militares da especialidade de catástrofes, que só atuam em situações de sismos ou cheias, para intervir caso seja necessário.

O comandante do Comando Distrital de Operações e Socorro , José Ribeiro, está a comandar as operações de socorro, e será ele a ativar os meios complementares.