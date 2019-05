Autoridades fazem buscas por homem desaparecido em rio de Moura

Um homem de nacionalidade romena caiu ao rio Ardila, em Moura, Beja, no momento em que se encontrava a praticar pesca com um amigo, durante a tarde deste domingo.Segundo o que oconseguiu apurar junto de fonte oficial da Comando Territorial da GNR de Moura, o alerta foi dado pelo segundo homem, que também seguia na embarcação.Contactada pela Lusa, fonte do Comando Territorial de Beja da GNR explicou que, naquela zona do Ardila, encontravam-se "dois cidadãos de nacionalidade estrangeira à pesca"."Um deles foi para dentro de água e, sem que conheçamos a razão, desapareceu no rio", acrescentou.O alerta foi dado cerca das 12h44 e às 15h20 encontravam-se no local 18 operacionais da GNR, INEM e Bombeiros Voluntários de Moura, a proceder às buscas no rio, segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil (Prociv).