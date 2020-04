Autoridades fazem buscas por homem desaparecido em Estarreja

Decorrem esta quarta-feira à noite as buscas, em Estarreja, por um homem, com cerca de 55 anos, que está desaparecido desde a tarde. Há a suspeita de que o corpo esteja num poço, no lugar da Areia, em Avanca.Um equipa dos bombeiros de Estarreja procedem, neste momento, à drenagem do poço.O alerta foi dado, cerca das 19h00, para as autoridades. A GNR esta no local.