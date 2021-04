A PSP do Porto deteve dois homens, no cumprimento de mandados emitidos pelo Ministério Público, por crimes de violência doméstica contra as ex-mulheres.









Numa das situações, os polícias fizeram uma viagem de mais de 800 km para capturar um homem, de 40 anos, que reside em Évora. O suspeito foi detido por ofensas à integridade física e ameaças.

Num outro caso, no centro do Porto, foi detido um homem, de 43 anos, indiciado por injúrias, ameaças e ofensas à integridade física à ‘ex’. As detenções foram realizadas pela Divisão de Investigação Criminal.