Autoridades fazem reconstituição da morte de Luís Giovanni Rodrigues

As autoridades fizeram, esta semana, a reconstituição do crime que culminou com a morte de Luís Giovanni Rodrigues, o jovem estudante cabo-verdiano que morreu 10 dias depois de ter sido agredido na cidade de Bragança.Na megaoperação junto à avenida Sá Carneiro, onde terão ocorrido as agressões, estiveram elementos da Polícia Judiciária, da PSP, do tribunal, da Proteção Civil e da Guarda Prisional, uma vez que também os arguidos estiveram presentes.Recorde-se que, quase um mês depois do crime, foram detidos cinco homens, com idades compreendidas entre os 22 e os 35 anos, suspeitos de estarem envolvidos no homicídio do aluno de primeiro ano do curso de Jogos Digitais no Instituto Politécnico de Bragança.