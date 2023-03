Autoridades ignoram irmãos que viviam na miséria em Setúbal

Nem o Conselho Local de Ação Social de Setúbal, nem a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens ou qualquer entidade com responsabilidades educativas ou sociais conhecia o caso dos três irmãos encontrados doentes e a viver entre lixo e ratos numa casa sem portas nem janelas em Setúbal.Os menores, de dois, quatro e seis anos, foram resgatados pela PSP, que detetou o caso quando notificava o pai, de 23 anos, de uma multa. O mais velho nunca tinha ido à escola. As crianças estão agora numa instituição. A mãe nega as suspeitas que levaram à retirada dos filhos.