Mulher encontrada carbonizada em tanque sem água em Castelo de Paiva

Bombeiros foram alertados para a ocorrência pela GNR.

Por Lusa | 12:02

As autoridades policiais estão a investigar o aparecimento do corpo de uma mulher de 48 anos, em Castelo de Paiva, encontrado na quinta-feira à tarde, parcialmente carbonizado, num tanque sem água, disse esta sexta-feira à Lusa fonte dos bombeiros.



Segundo a fonte, os bombeiros foram alertados para a ocorrência pela GNR, por volta das 17h40.



Quando os meios da corporação chegaram ao local, na localidade de Raiva, constataram que parte do corpo da vítima estava carbonizado e a restante apresentava queimaduras de terceiro grau, indicou a fonte, sublinhando a estranheza do caso.



No local da ocorrência estiveram elementos do Núcleo de Investigação Criminal da GNR e da Polícia Judiciária.



Segundo os bombeiros, a mulher estava desaparecida há algumas horas.



O corpo seguiu para o Instituto de Medicina Legal, de Penafiel.