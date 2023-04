As autoridades investigam se a fuga de uma carrinha à GNR, junto a Peniche, na sexta-feira, estará relacionada com o caso dos 1750 quilos de cocaína (avaliada em 52,5 milhões de euros) apanhados no dia seguinte: 520 numa lancha abandonada na praia da Quebrada; e 1230 deixados num pinhal em Olho Marinho.









