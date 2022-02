Autoridades investigam queda de automóvel ao rio Douro

A viatura, de matrícula francesa, não tinha ninguém no seu interior. Ainda assim, foram feitas buscas aquáticas pelos mergulhadores dos Sapadores de Gaia, mas sem sucesso.



Um carro foi encontrado por populares no rio Douro, esta segunda-feira de manhã, junto ao Cais do Espinhaço, no Areinho, em Gaia.A viatura, de matrícula francesa, não tinha ninguém no seu interior. Ainda assim, foram feitas buscas aquáticas pelos mergulhadores dos Sapadores de Gaia, mas sem sucesso.

O alerta foi dado às 09h00. A viatura foi retirada da água ao final da manhã. A Polícia Marítima do Douro, a Polícia Municipal e a GNR também estiveram no local. As autoridades investigam o paradeiro do proprietário do carro.