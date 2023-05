Autoridades no Algarve em busca de arma e câmara roubadas ao principal suspeito do desaparecimento de Maddie

no âmbito do Caso Maddie McCann tinham como objetivo encontrar uma arma e uma câmara de filmar

As investigações feitas na Barragem do Arade, em Silves,furtadas da casa de Christian Brückner, o principal suspeito pelo desaparecimento da menina.Os dados foram fornecidos às autoridades alemãs através de uma denúncia feita por um informador criminal, que garantiu que os objetos foram atirados para a Barragem do Arade, de acordo com o Daily Mail.As autoridades alemãs acreditam que a câmara em questão pode conter imagens de Madeleine, mas também de outros ataques sexuais de Brücknera duas mulheres não identificadas.O informador reforçou a informação junto de testemunhas-chave como Manfred Seyferth e outro homem, Helge Busching, que já confirmaram aos investigadores alemães que invadiram a casa de Brückner, a poucos quilómetros da barragem de Silves, no Algarve, enquanto o principal suspeito pelo desaparecimento de Maddie estava na prisão.Manfred Seyferth afirmou terem encontrado uma arma e uma câmara de filmar na casa, que fica numa zona isolada, e que esta seria crucial para construir um caso contra Brückner.Uma outra testemunha veio confirmar a história dos dois primeiros homens, o que levou à intensificação da investigação.