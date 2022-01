Autoridades ponderam retirar os 39 militares infetados com Covid-19 da corveta António Enes

O número de militares infetados a bordo da corveta António Enes, ancorado em Porto Santo, Madeira, subiu de 35 para 39 na quarta-feira, estando as autoridades locais a ponderar retirar os casos positivos do navio, disse fonte da Marinha.

"Subiu para 39 o número de casos positivos após testagem na quarta-feira com a colaboração da Delegação de Saúde de Porto Santo. Os militares estão bem e com sintomas ligeiros", adiantou a porta-voz da Marinha portuguesa, Nádia Rijo.

De acordo com a porta-voz, os militares estão a fazer o isolamento no navio, mas as autoridades locais estão a ponderar retirá-los.