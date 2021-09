Vinte anos depois dos atentados às Torres Gémeas, em Nova Iorque, a segurança mudou em todo o Mundo.E em Portugal, dizem dois especialistas em terrorismo contactados pelo CM, aumentou a atenção ao fenómeno, com o surgimento de modelos específicos de investigação a esta ameaça.António Nunes, presidente do Observatório da Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo (OSCOT), salienta o “investimento avultadíssimo feito em operações militares na região mais instável do Mundo: Iraque, Irão e Síria”.