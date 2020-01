"Autoridades portuguesas tinham interesses": Ana Gomes lamenta inação relativamente a negócios de Isabel dos Santos

Ana Gomes acusa as autoridades institucionais e políticas portuguesas de "conivência" com os negócios de Isabel dos Santos. "Tinham interesses, houve cumplicidade", disse a socialista à RTP."Desde 2015 que ando a alertar as autoridades. Não podiam alegar desconhecer", assegurou Ana Gomes, que sustenta a inação com "o sinal político que era dado". O exercício, diz, é simples: "Desafio a fazer uma lista dos membros de governos dos últimos anos de qualquer partido que estão hoje em empresas de Isabel do Santos."Na mesma entrevista, a ex-eurodeputada apontou o dedo ao Banco de Portugal. "Era óbvio que o EuroBic era uma lavandaria", começou por dizer, certa de que o presidente-executivo da instituição, Teixeira dos Santos, "não é hoje mais do que empregado de Isabel dos Santos". Ana Gomes defendeu mesmo a demissão do ex-ministro das Finanças. "O BdP tinha competência para demitir Teixeira dos Santos. O povo vai pensar: ‘Isto é tudo uma pandilha! Estão todos feitos uns com os outros’. Infelizmente, estão."Os alvos da ex-eurodeputada do PS não se ficaram por aqui. "Não é por acaso que Isabel dos Santos deu trabalho às grandes sociedades de advogados", referiu, exemplificando com o caso da Vieira de Almeida, que vê como uma situação de "promiscuidade", dado que "presta assistência jurídica ao BdP". Mas não só: "Uría Menéndez - Proença de Carvalho. Proença de Carvalho", frisou. "Não percebo como é que se esse senhor ainda não respondeu pela participação num caso de corrupção de um magistrado português, que é o Processo Fizz. Está demonstrado que esteve envolvido nesse esquema."Ana Gomes considera ainda que Portugal está exposto "ao Mundo como um país-lavandaria" e, por isso, espera consequências práticas no Luanda Leaks, ao contrário do que aconteceu com outros casos.Angola subiu 19 posições e melhorou a pontuação no Índice de Perceção da Corrupção, que destaca as "melhorias significativas" registadas pelo país.O relatório, que coloca, ainda assim, Angola entre os países a monitorizar, assinala as reformas introduzidas pelo governo de João Lourenço para combater a corrupção após a mudança de eleitoral de 2017.Portugal recuou dois pontos no Índice de Perceção da Corrupção, passando de 64 pontos em 2018 para 62 em 2019. O País fica abaixo da média verificada na União Europeia (64), pese embora mantenha o 30º posto, a par do Qatar, Barbados e Espanha. Considerando apenas a UE, Portugal é o 13º Estado-membro com menos corrupção entre os 28 (o Reino Unido ainda figura nos dados, apesar do Brexit), ficando, assim, a meio da tabela.