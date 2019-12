Autoridades procuram familiares de vítima de homicídio com x-ato

As autoridades continuam em busca de familiares de Helena Anacleto, a mulher assassinada pelo companheiro com um x-ato, em Leiria, na sexta-feira. O objetivo é entregar os filhos da vítima, um casal, com 2 e 5 anos, que assistiram ao crime, a familiares - estão agora à guarda do Estado.Até este domingo, não houve contacto dos pais das crianças - um reside no Brasil e o outro nos EUA.As crianças ficaram ao cuidado da mulher que tomava conta da menina já antes da tragédia. Adilson Venâncio ficou a aguardar julgamento em preventiva.