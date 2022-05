Autoridades procuram homem de 64 anos desaparecido em Mortágua

Um homem, de 64 anos, está a ser procurado em Caparrosinha, Mortágua, depois de ter sido visto pela última vez esta quarta-feira quando estava debruçado num rail junto à estrada.

Mais de vinte operacionais dos bombeiros e da GNR estão no tereno. Um helicóptero foi destacado para auxiliar nas buscas.

O homem, que tem problemas psiquiátricos e de mobilidade, saiu de casa para ir despejar o lixo, por volta das 11h00, altura em que foi visto pela última vez por vizinhos. Segundo os relatos, o homem estaria encostado a um rail.

Durante a noite, as buscas vão prosseguir com o auxílio de um drone com câmaras térmicas.