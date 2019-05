Autoridades procuram homem de 69 anos desaparecido em Odemira

As autoridades estão a realizar buscas para encontrar um homem de 69 anos desaparecido desde terça-feira de manhã na zona de Odemira, distrito de Beja, disse esta quinta-feira à agência Lusa fonte da GNR.Segundo a mesma fonte, o desaparecimento do homem foi comunicado na quarta-feira à noite, no posto de Odemira da GNR, tendo aquela força de segurança iniciado as buscas.A GNR indica que o homem foi visto por um popular, na terça-feira de manhã, na zona de Marafonha, no concelho de Odemira.Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja referiu que as buscas, na zona de Portas do Transval, envolvem esta quinta-feira militares da GNR e bombeiros da corporação de Odemira, num total de 15 operacionais apoiados por cinco veículos.