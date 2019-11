Autoridades procuram idosa em Vila Nova de Paiva

As autoridades estão a procurar uma mulher de 82 anos que está desaparecida em Queiriga, concelho de Vila Nova de Paiva (Viseu), disse à Lusa fonte da GNR, estando empenhados meios cinotécnicos e 'drones'."Uma mulher de 82 anos está desaparecida em Queiriga e já reforçámos os meios envolvidos nas buscas com equipas cinotécnicas e 'drones' para tentar localizar a vítima", disse fonte da GNR.Segundo a mesma fonte, os vários meios empenhados estão a tentar localizar a vítima o mais rápido possível, lembrando as condições meteorológicas adversas, em especial no período noturno.De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu estão envolvidos nas buscas, além da GNR, os bombeiros de Vila Nova de Paiva e de Resende.